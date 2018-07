Aparecida espera 180 mil até domingo O Santuário Nacional de Aparecida deverá receber 180 mil romeiros até domingo. Ontem ocorreu o Tríduo Pascal - Missa da Crisma, Sermão sobre a Redenção e a Missa da Ceia do Senhor (Lava-Pés). Hoje, às 5h, será realizada a Via Sacra. Às 12h, haverá o Sermão das 7 Palavras de Jesus na Cruz; às 15h, a celebração da Paixão de Cristo e, às 17h, a procissão do Enterro. Amanhã está prevista a Vigília Pascal, às 20h. No domingo, a Missa de Páscoa será às 8h. / JOÃO CARLOS DE FARIA, ESPECIAL PARA O ESTADO