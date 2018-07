Aparecida espera 300 mil fiéis no feriado prolongado

O Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, espera receber cerca de 150 mil fiéis hoje, no feriado da padroeira. Até domingo, 300 mil romeiros devem visitar a cidade - mais de 100 mil somente no último dia do feriado prolongado.

O governador Geraldo Alckmin é aguardado na missa solene na Basílica Nacional. A principal missa do dia ocorre às 10 horas e será presidida pelo cardeal Dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo. Somente para essa missa são esperadas cerca de 35 mil pessoas.

A homenagem à padroeira do Brasil começa nas primeiras horas do dia. Uma alvorada festiva abre a programação às 5 horas. Logo após a alvorada, às 5h30, ocorre a primeira missa.

Às 12 horas ocorrerá uma homenagem a Nossa Senhora, seguida de missa e a Hora Mariana. A consagração solene será às 15 horas e a procissão, às 16 horas. A festa se encerra com um show de Renato Teixeira e Sérgio Reis.

O fim de semana será marcado por shows. O cantor Guilherme Arantes se apresenta no sábado às 19 horas e no dia seguinte é a vez do sertanejo Kléber Oliveira, a partir das 9 horas. Os shows ocorrem no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida.

Acesso. De acordo com a Nova Dutra, concessionária que administra o principal acesso a Aparecida, ônibus e caminhões devem utilizar a saída do km 75, na pista sentido SP-RJ, e a saída do km 74, na pista sentido RJ-SP, da Via Dutra. Veículos de passeio e vans devem utilizar a saída do km 71.

A Nova Dutra alerta para que os motoristas evitem deixar a cidade de Aparecida no domingo entre as 16 e 20 horas, horário de pico em saídas de excursões.

A concessionária intensifica campanha educativa de segurança aos romeiros que vão a pé para Aparecida, pelo acostamento. Segundo a Nova Dutra, é cada vez maior a quantidade de grupos que seguem andando pela rodovia em direção à Basílica Nacional. Serão distribuídos 10 mil panfletos para alertar os fiéis.

Infraestrutura. Aparecida tem 160 hotéis e 31 mil leitos. O estacionamento abriga 1,5 mil ônibus e 2,9 mil carros de passeio, com valores de R$ 5 (caminhão), R$ 9 (passeio) e R$ 35 (van). / PAULO SALDAÑA