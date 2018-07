Aparecida inicia obras da Cidade dos Romeiros

A primeira etapa do projeto prevê a construção de um hotel com 170 apartamentos, que deverá ser entregue em junho. Na mesma época deve começar a construção de outro empreendimento, com 330 suítes.

Parte do recurso, segundo a reitoria do santuário, virá de financiamentos que serão solicitados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo o reitor, Padre Darci Nicioli, haverá ainda um centro de convenções e uma área comercial.

Todo o complexo visa a integração com a estação do Trem de Alta Velocidade (TAV), prevista para ser instalada na cidade.

CAPELA

Para incentivar o turismo religioso também será construída uma capela, com capacidade para 600 pessoas. Com isso será possível receber peregrinos para encontros e convenções religiosas. Outra proposta é ser sede de eventos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a partir de 2011.

"Temos um compromisso com a CNBB de preparar um espaço para as assembleias anuais dos bispos. Nossa expectativa é de que em 2011 já possamos recebê-los", afirma Nicioli.