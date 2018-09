Aparecida pode ter status aumentado A nomeação de d. Damasceno surpreendeu por ele ter sido o único brasileiro entre os 24 novos cardeais. Esperava-se que outros arcebispos fossem elevados a essa função, sendo o mais cotado o do Rio, d. Orani João Tempesta. A arquidiocese do Rio é considerada sede cardinalícia, como as de Salvador e São Paulo. Como sede cardinalícia não é instituição jurídica, mas tradição, pode ser que Aparecida esteja caminhando para esse status informal, de modo que seus arcebispos sejam sempre nomeados cardeais.