Aparecida recebe 146 mil fiéis até a tarde desta sexta

A festa em Aparecida começou ainda de madrugada, por volta das 5h. Às 10h, o bispo emérito de São Paulo, dom Claudio Hummes, celebrou uma missa solene para mais de 30 mil pessoas. Homenagens, missas e uma procissão marcaram a comemoração, que relembra a data em que foi encontrada, em 1717, a imagem de Nossa Senhora Conceição Aparecida por pescadores no Rio Paraíba.

Neste momento, um show gratuito dos cantores Renato Teixeira e Sérgio Reis encerra a programação do dia.

Polo turístico, a cidade de Aparecida do Norte tem infraestrutura ampla para receber o público, com mais de 350 lojas e serviços.

Católicos também participaram de eventos comemorativos na capital paulista nesta sexta-feira. O evento Tietê Esperança Aparecida, que começou em 21 de setembro, contou com milhares de pessoas, que acompanharam uma procissão pelo rio Tietê. A imagem da santa saiu de Aparecida e percorreu várias cidades, até chegar a São Paulo.

Uma missa foi realizada na rua, em frente à Paróquia Bom Jesus dos Passos, na Freguesia do Ó, na zona norte da capital, ao fim da peregrinação. De acordo com a paróquia, cerca de 2 mil pessoas participaram do evento.