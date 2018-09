A arquidiocese de Aparecida (SP) e o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida preparam uma grande festa para receber hoje o arcebispo dom Raymundo Damasceno (foto), nomeado pelo papa Bento XVI, no dia 20, o mais novo cardeal do País. O arcebispo será recebido na entrada da cidade, quando os batedores do Santuário Nacional o conduzirão à Basílica Velha, onde o religioso receberá as homenagens.