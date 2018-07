Aparecida-SP espera 97 mil para 'Grito dos Excluídos' Cerca de 97 mil romeiros são esperados neste feriado do Dia da Independência, 7 de setembro, no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, em São Paulo. A cidade será palco da 13ª edição do "Grito dos Excluídos", manifestação popular contra as injustiças sociais. O plebiscito para a reversão da privatização da mineradora Vale do Rio Doce é o principal assunto do manifesto que tem o lema "Isto não Vale. Queremos participação no destino da Nação". As romarias começam a chegar amanhã em Aparecida.