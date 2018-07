Aparecida-SP recebe 150 mil fiéis no dia da Padroeira

APARECIDA DO NORTE, SP - A cidade de Aparecida (SP) recebeu mais de 150 mil pessoas no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Desde as primeiras horas da manhã de hoje o movimento era intenso tanto no acesso da Rodovia Presidente Dutra quanto nas diversas alas do Santuário Nacional. Com estacionamento lotado durante todo o dia, foi difícil encontrar alguma vaga depois das 6 horas - no espaço cabem 5 mil veículos, entre ônibus, caminhões e carros de passeio.

A festa para a Padroeira teve início antes de o dia amanhecer. Uma procissão de velas saiu da Basílica Nova até o local onde a santa foi encontrada em outubro de 1717, no Porto Itaguaçu, no Rio Paraíba do Sul. Durante toda a madrugada, fiéis aproveitaram para rezar e fazer pedidos à Nossa Senhora, a fila para visitação a imagem chegou a demorar pouco mais de uma hora. Uma missa festiva dedicada às crianças teve as participações de um coral infantil e uma cantora mirim. O Dia da Criança também foi comemorado na celebração principal.

A missa solene, aberta pela cantora Joanna cantando "Padroeira", levou os fiéis à emoção. A cantora teve um câncer de mama e afirma que sua devoção à santa só aumentou após a cura. A Basílica ficou lotada, tanto na área interna quanto na externa. Muitos romeiros acompanharam a celebração por telões espalhados na área religiosa. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou do evento e foi acompanhado por sua esposa, Lu Alckmin, e o ex-governador José Serra (SP). Políticos da região do Vale do Paraíba também aproveitaram para aparecer na área reservada às autoridades.