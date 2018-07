Aparecida terá verba para obras antes da visita do papa Com intuito de investir em obras de recapeamento, pavimentação e sinalização de ruas da cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, o governo do Estado de São Paulo firmou convênio com o município para o repasse de R$ 1,118 milhão. A cidade receberá o Papa Francisco no próximo dia 24, onde ele celebrará uma missa em português no Santuário Nacional.