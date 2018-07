Aparecidinha recebe 20 mil fiéis em Sorocaba Devotos de Nossa Senhora Aparecida da região sudoeste de São Paulo não precisam se deslocar ao Vale do Paraíba para cultuar a padroeira do Brasil em Aparecida. Um número cada vez maior de fiéis procura o santuário de Aparecidinha, bairro rural de Sorocaba, a 92 km de São Paulo, para venerar a santa. As romarias acontecem com regularidade desde 1899, embora a primeira tenha ocorrido em 1852, e já constituem a segunda maior devoção à padroeira no País.