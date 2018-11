Aparelhos viram extensão dos olhos É considerada uma pessoa com visão subnormal aquela que, mesmo após a correção de erros refracionais comuns, como miopia, tem uma acuidade visual igual ou menor que 30% do normal. Mas pessoas com o mesmo porcentual de visão podem ter dificuldades diferentes. Algumas possuem o campo de visão reduzido, outras não conseguem ver detalhes ou cores. Há casos em que o olho é incapaz de ajustar-se à luz, contraste e brilho.