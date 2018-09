Aparência conta mais em grupos grandes de 'speed dating'

Quem procurar por um parceiro em eventos de "speed dating", em que encontros amorosos rápidos são promovidos, pode acabar decepcionado, segundo reportagem publicada na revista New Scientist. De acordo com estudo realizado por uma equipe da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e publicado na revista acadêmica Animal Behaviour, em grupos grandes, as pessoas tendem a se concentrar mais na aparência do que na conversa do potencial parceiro. No "speed dating", os participantes conversam com os potenciais parceiros por cerca de 5 minutos e, depois, convidam os preferidos para um futuro encontro. A reportagem diz que, entre primatas e pássaros, quanto maior o grupo, maior a chance de um indivíduo não-dominante ser escolhido como parceiro, e a equipe escocesa quis verificar se isso também acontece entre os seres humanos. Método de escolha O grupo avaliou 118 sessões de "speed dating" com grupos entre sete e 36 pessoas e descobriu que, à medida que o tamanho do grupo aumentava, as propostas de encontro passavam a se concentrar em apenas alguns indivíduos, enquanto o menos popular recebia menos ofertas. Segundo a reportagem, quando estão em grupos menores, as pessoas tendem a avaliar as diferentes qualidades dos potenciais parceiros, mas, quando têm muitas opções e pouco tempo, acabam adotando um método de escolha mais simples, baseado na aparência. O psicólogo David Perrett, da Universidade de St. Andrews, também na Escócia, disse à New Scientist que os resultados do estudo devem ser analisados com cuidado, já que os pesquisadores não avaliaram os encontros posteriores. "(O estudo) avalia (apenas) os métodos usados no 'speed dating', em vez de analisar o que está envolvido na escolha de um parceiro", afirma. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.