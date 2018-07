Apartamento do ministro Jobim é assaltado no Rio Dois homens armados assaltaram o apartamento do ministro da Defesa, Nelson Jobim, no Rio de Janeiro, no início da tarde de domingo. Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos conseguiram invadir um prédio da avenida Vieira Souto, em Ipanema, zona sul do Rio, por meio de ameaças a um morador, que saía do edifício no momento da invasão.