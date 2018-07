Apartamento em NY vendido pelo recorde de US$ 88 mi O apartamento mais caro de Nova York passou das mãos de um banqueiro americano aposentado para a família de um bilionário russo, estabelecendo alguns novos marcos no mercado imobiliário de Manhattan. Segundo corretores, a venda de um apartamento com um terraço envolvente no 15 Central Park West, propriedade da Sanford I. Weill, ex-diretor do Citigroup, foi fechada ontem. O preço pago, conforme esperado, foi de US$ 88 milhões, 66% acima da venda recorde anterior.