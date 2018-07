Apartamentos são furtados em prédio no Leblon, no Rio Três apartamentos foram furtados na noite de sábado em um edifício no Leblon, bairro da zona sul do Rio. Os moradores não estavam em casa na hora dos assaltos. As vítimas registraram o caso por volta de 22 horas, na 14ª Delegacia de Polícia, no próprio bairro, após encontrarem os apartamentos revirados e com sinais de arrombamento.