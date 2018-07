Apenas 0,09% das urnas foram substituídas, diz TSE

As urnas, que correspondem a 0,09 por cento do total, apresentaram problemas e tiveram de ser trocadas, informou boletim do TSE.

De acordo com o TSE, 86.187 urnas estão em funcionamento em todo o país neste segundo turno, em que quase 32 milhões de eleitores definem as prefeituras de 50.

Segundo o boletim, a cidade de São Paulo foi o local com maior número de substituições de urnas, com 18 aparelhos que apresentaram problemas.

A Justiça Eleitoral disponibilizou 8.814 urnas de contigência, que ficam reservadas para casos em que houver necessidade de substituição.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)