Apenas 12 de 80 motolâncias circulam em São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo treinamento, afirma que desde o início de março aguarda a formação de novas turmas para iniciar os cursos, que têm 50 horas de duração. Para ser condutor de motolância, segundo o programa do ministério, é preciso ser técnico em enfermagem ou enfermeiro.

Embora tenha a expectativa de colocar todas as motos nas ruas até o fim do ano, a Secretaria Municipal da Saúde diz não ter previsão de quando isso ocorrerá. Segundo nota da pasta, 24 profissionais já foram habilitados. Outros 14 inscritos aguardam "agendamento de data" para o curso. A Prefeitura não diz desde quando essa relação existe. Cada motocicleta é usada por dois pilotos, que se revezam em escalas de trabalho. Assim, esses 14 profissionais treinados utilizariam sete motos.

Hoje, os socorristas do Samu levam em média 16 minutos para chegar ao local de um acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o tempo médio do atendimento feito por motociclistas de resgate é de cinco minutos, três vezes menor que o de um carro. A meta, segundo a Prefeitura, é chegar a 10 minutos até 2012.

convênio - O convênio entre o Ministério da Saúde e a Polícia Rodoviária para capacitação de motociclistas de resgate foi firmado em maio de 2009, depois da compra das motos, ocorrida a partir de 2007, segundo o Ministério da Saúde. Até agora foram distribuídas 400 motolâncias às 27 unidades federativas do País. São Paulo é o Estado que recebeu mais unidades: 111. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.