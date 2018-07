Apenas 2,7 milhões tomaram vacina contra gripe em SP

Compõem o público-alvo a ser vacinado idosos com mais de 60 anos, crianças entre os seis meses e dois anos de idade, gestantes e mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, doentes crônicos, indígenas, profissionais da saúde e presos. Entre os 2,7 milhões vacinados, 1,7 milhão são idosos. Curiosamente, o grupo de menor adesão à campanha é o de profissionais da área de saúde - apenas 21% já tomaram a vacina, de acordo com a Secretaria da Saúde de São Paulo.

"A imunização contra gripe é fundamental para evitar complicações respiratórias decorrentes da doença, a exemplo de pneumonias", afirma Helena Sato, diretora de Imunização da Secretaria.

Brasil

Em todo o País, 12,3 milhões de pessoas foram imunizadas até essa terça-feira, dia 23. O dado equivale a 33% de um total de 39,2 milhões de brasileiros que são o público-alvo. A Região Sul foi a única que já conseguiu atingir mais de 50% da população a ser vacinada (51%). O Nordeste tem o pior desempenho: até o momento imunizou apenas 29% das pessoas pretendidas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é "a forma mais eficaz para evitar complicações, internações e até mesmo óbitos por gripe". Nesse ano, a imunização é contra os três principais vírus de 2012: A H3N2, B e A H1N1, este último causador da gripe A, chamada de gripe suína. Até a semana passada, foram registrados 18 casos graves desta doença no Estado de São Paulo, com três mortes.