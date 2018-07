Apenas 2% da safra é 'especial' O volume de cafés especiais produzidos no Brasil ainda é pequeno perto da produção nacional. Este ano, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima uma produção de 45 milhões de sacas. O nicho de cafés finos chega a 5% da produção e apenas 2% são considerados cafés especiais. "Em ano de safra cheia, como agora, esse volume pode ser menor ainda porque os produtores trabalham com o terreiro lotado, o que pode afetar a qualidade", diz o presidente da Associação Brasileira dos Cafés Especiais (BSCA), Gabriel Carvalho Dias. Para o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Guilherme Braga, o segmento de cafés especiais tende a crescer no mundo inteiro. "Quanto maior o consumo per capita, maior a exigência por qualidade." Conforme pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o consumo de café no Brasil cresceu quase 5% em 2007, em comparação com 2006. Hoje, o consumo per capita no Brasil é de 5,53 quilos de café por habitante/ano. E uma das razões do crescimento é justamente a melhoria contínua da qualidade, revela a pesquisa. No primeiro semestre, segundo o Cecafé, o Brasil exportou 12,8 milhões de sacas, com receita de US$ 2 bilhões. A estimativa é chegar a 28 milhões de sacas. Deste volume, apenas 148.500 sacas são cafés especiais. E alguns mercados consideram o café orgânico e o lavado diferenciados. Informações: Bsca, tel. (0--35) 3721-0994