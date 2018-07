Apenas 2 empresas atingem meta para queixas em TV paga no 4o tri Somente as operadoras de serviços de TV por assinatura Vivo e Net conseguiram atingir a meta de reclamações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no fim do último trimestre de 2012, de acordo com relatório da autarquia divulgado nesta quinta-feira.