Apenas 6,6% dos jovens cursam ensino técnico, diz Senai Apenas 6,6% dos brasileiros com idade entre 15 e 19 anos estão matriculados em cursos de educação profissional. Trata-se de um porcentual muito baixo se comparado, por exemplo, com o da Alemanha, que atinge 53% dos jovens nessa faixa etária. É o que mostra o mapa do trabalho industrial elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) que está sendo apresentado nesta quinta-feira na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).