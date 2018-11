Apenas 8,5% dos homens usam protetor solar

O uso de protetor solar ainda não é um hábito entre os homens. Segundo levantamento do Instituto Nacional de Câncer (Inca), apenas 8,5% dos homens que moram na cidade de São Paulo costumam passar protetor solar durante o dia. A prática é importante para prevenir o câncer de pele, o mais comum entre os tumores.

Já as mulheres se protegem mais contra os raios ultravioletas (UV). O Inca aponta que 24,5% das paulistanas não saem de casa sem aplicar algum tipo de creme com bloqueador solar. "A mulher é mais vaidosa e sabe que a proteção solar também previne contra o envelhecimento. O homem não se importa com isso", afirma o diretor do Instituto Oncoguia, Rafael Kaliks.

De acordo com o Inca, o não melanoma, o menos invasivo dos cânceres, é mais comum em homens e atingiu mais de 53 mil pessoas do sexo masculino em todo o Brasil em 2010. O tumor está associado à exposição solar e é mais frequente em pessoas de pele clara. "A regra é não se expor ao sol no período entre as 10 e as 16 horas, quando a incidência de raios UV é maior", afirma o cirurgião oncológico do Hospital 9 de Julho, Renato Santos de Oliveira.

O consultor Diógenes do Espírito Santo, de 35 anos, sempre evitou a exposição solar exagerada. Com a pele clara, ele costumava fazer consultas regulares com um dermatologista. "Foi em um desses exames de rotina que descobri o melanoma". Mais agressivo, o melanoma atinge cerca de 4% da população brasileira. "Eu era um pouco relaxado. Depois comecei a me proteger mais e a praticar mais cuidados."

"O filtro solar é uma arma importante para a prevenção do câncer. Mas a maioria da população usa apenas quando está na praia ou em momentos de lazer", afirma a coordenadora do ambulatório de linfomas cutâneos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Solange Pistori Teixeira. Segundo ela, a proteção deve continuar mesmo em dias nublados. "O raio UVA é mais nocivo, pois não queima a pele e atinge camadas mais profundas. Sempre que há luz, esse raio está presente", afirma.

Para proteger principalmente as pessoas que trabalham ao ar livre, o Inca negocia com Sistema Único de Saúde (SUS) a distribuição de bloqueadores solares. "O cuidado com a pele não é prioridade das pessoas de baixa renda", diz a técnica da divisão de informação da coordenadoria de prevenção do Inca, Marceli de Oliveira Santos.