Apenas linha 5-Lilás opera normalmente, diz metrô

De acordo com o metrô, a linha 1-azul operava normalmente no trecho entre as estações Ana Rosa e Luz, a linha 2-Verde, entre as estações Ana Rosa e Clínicas, e 3-Vermelha, entre as estações Bresser-Mooca e Santa Cecília.

Às 5h10, segundo a empresa, entrou em operação a Linha 5-Lilás (Capão Redondo Largo Treze), que permite aos usuários da zona sul acessar o centro da cidade por meio da integração com a Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na estação Santo Amaro, e com a Linha 4-Amarela, na estação Pinheiros.

Na sequência, a Linha 2-Verde, entre as estações Ana Rosa e Clínicas, começou a operar às 5h20. A Linha 1-Azul, no trecho entre as estações Ana Rosa e Luz, iniciou a operação às 5h30 e a Linha 3-Vermelha, entre as estações Bresser-Mooca e Santa Cecília, às 6h17.

CPTM

A paralisação dos funcionários da CPTM afetou a circulação das linhas 11-Coral e 12-safira, que permaneceram fechadas na manhã desta quarta-feira. Segundo a CPTM, os usuários da linha 11 podem utilizar os ônibus que saem de Mogi das Cruzes até Guaianazes, em direção ao Brás. Já os passageiros da linha 12 podem usar os coletivos de Poá a Itaim Paulista até o Brás. De lá, os usuários entram no sistema da CPTM e seguem viagem por trens. Cerca de 850 mil passageiros da CPTM foram prejudicados.