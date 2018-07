Apenas uma aposta, de Niterói, leva o prêmio da Quina Uma aposta feita na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, acertou as 5 dezenas da faixa principal do concurso 2.991, da Quina, realizado hoje, 10/09, em Diamantina (MG). O ganhador receberá o prêmio de R$ 917.642,52. Acertaram a quadra 49 apostas, e cada uma delas levará o prêmio de R$ 6.669,58. Fizeram o terno 4.406 apostadores, e cada um receberá o valor de R$ 105,96. A estimativa de prêmio para o sorteio de amanhã, 11/09, é de R$ 400.000,00. As dezenas sorteadas foram 24 - 29 - 30 - 35 - 62.