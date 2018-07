Apenas Zonas Sul e Leste estão em estado de atenção Apenas as zonas leste e sul de São Paulo permaneciam em estado de atenção, às 15 horas, por conta da forte chuva que caiu sobre a cidade hoje, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Após serem registrados nove pontos de alagamentos, apenas quatro persistiam no período, três deles na marginal Tietê e outro na rua Conselheiro Brotero. Com os trechos alagados na pista sentido Ayrton Senna, o congestionamento era de quase oito quilômetros, entre a rua Azurita até 1.560 metros depois da ponte do Piqueri. Segundo o CGE, os trechos de alagamentos transitáveis estavam na transposição Canindé e na ponte da Vila Guilherme, na pista local. No sentido Castelo Branco, o alagamento estava próximo à ponte da Casa Verde. Por conta da chuva, a cidade apresentou vários pontos de lentidão, principalmente na marginal Tietê, após a formação de três pontos de alagamentos. O trânsito estava complicado também na avenida Radial Leste, entre o viaduto Guadalajara até a rua Wandenkolk, somando cerca de quatro quilômetros de lentidão. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registrados, às 15h12, 22 quilômetros de congestionamento em toda a cidade.