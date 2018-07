Apeoesp afirma que greve deve crescer em SP

A entidade afirma que 30% dos professores teriam aderido - a Secretaria Estadual de Educação diz que o porcentual é de 5%. Apeoesp e secretaria não concordam com a jornada do professor, item da Lei do Piso.

A programação de greve vai até hoje. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), 17 Estados não pagam o piso de R$ 1.451 e o mesmo número não cumpre a jornada extraclasse definida por lei. A maior adesão, segundo a CNTE, está em Mato Grosso do Sul (de 85%) e no Paraná (80%).

Em Curitiba, 6 mil profissionais da educação fizeram uma caminhada pela cidade. Os professores devem retornar às salas hoje, mas marcaram assembleia para o dia 31. O sindicato afirma que os professores menos que o piso.