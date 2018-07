Apeoesp mantém manifestação na Paulista Apesar do alerta feito pelo Ministério Público Estadual de que terá de pagar indenização se o trânsito for interrompido, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) decidiu manter no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, o ato marcado para hoje, às 14 horas. Em greve desde segunda-feira, a categoria reivindica 34% de reajuste salarial.