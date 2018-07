Apeoesp pede 'doação' de 6ª-feira para bloquear Paulista A nova presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Maria Izabel Azevedo Noronha, tomou posse hoje, na terceira semana de greve da categoria, e pediu ao paulistano "paciência" com as manifestações, que bloquearam a Avenida Paulista nas últimas três sextas-feiras e interditarão na próxima. "Eles podem doar esse dia por compromisso com a educação pública de qualidade", sugeriu. Os protestos motivaram a abertura de um inquérito civil no Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), na sexta-feira, para apurar excessos e prejuízos à mobilidade dos moradores da capital paulista. Professora de literatura da rede estadual há 22 anos, Maria Izabel, de 46 anos, gostaria de ter assumido a presidência da Apeoesp num momento de mais "construção". "Não há prazer em fazer greve, mas é um compromisso de impedir que tirem direitos dos professores." Ela apóia a continuidade do paralisação e avisa: "Tudo indica que a greve continua até o segundo semestre, pois não há boa vontade da secretaria em negociar." Os professores reivindicam um reajuste salarial que eleve o piso da categoria a R$ 2 mil e a revogação do Decreto 53.037. A lei limita transferências de docentes entre escolas e institui uma prova anual para selecionar professores temporários. A Secretaria de Estado da Educação anunciou reajuste de 12,2% e propôs mudanças no decreto, mas, para ela, a proposta foi "nada substancial". "Acho impossível terminar a greve sem revogar o decreto", opinou. Amanhã, o sindicato entregará ao Ministério Público do Trabalho (MPT) de São Paulo documentos para dar início a uma ação de dissídio, proposta sexta-feira pela promotora Oksana Boldo, em reunião com os sindicalistas. Assim, caberá à Justiça do Trabalho arbitrar sobre o aumento salarial da categoria. Será levado ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) ainda o caso da chamada de professores eventuais por parte da secretaria, para substituir os grevistas. A pasta informou, em nota, que os professores eventuais servem para que os estudantes da rede estadual "tenham garantido o direito à educação". A medida, no entanto, incomoda os docentes, diz Maria Beatriz. "Assim, a secretaria demonstra que não reconhece nosso direito à greve e julga o movimento ilegítimo e ilegal."