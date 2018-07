Aperto nos bancos fica para mais tarde

O acordo sobre segurança bancária, o assunto mais urgente, ficou para o fim do próximo ano. Padrões mais severos de capitalização e novos tetos para operações dos bancos serão impostos gradualmente nos dois anos seguintes, até o fim de 2012. Em 2011 poderá valer um novo limite de alavancagem, isto é, da proporção entre as aplicações dos bancos e o seu capital. Essa proporção será diminuída. No Brasil já é bem menor que nos países mais avançados e por isso os bancos brasileiros se arriscam menos. Nem os chamados padrões de Basileia, já na segunda edição, foram aplicados seriamente no mundo rico. Isso explica boa parte do desastre.

Houve apoio geral às propostas do Fórum de Estabilidade Financeira para controle dos bônus concedidos aos dirigentes de bancos. Isso era previsível, porque as sugestões do Fórum ficam a meio caminho entre a disciplina defendida pelos europeus e os critérios mais frouxos preferidos pelo governo americano. Os bônus serão vinculados aos níveis de capitalização e ao desempenho alcançado sem riscos excessivos. Fizeram afinal a grande descoberta. Pode-se premiar um bombeiro ou um pistoleiro. O problema não está no prêmio.

Também era esperado o compromisso de manter as políticas de estímulo até se firmar o impulso de recuperação. Os chefes de governo apenas deram um pequeno passo adiante ao mencionar a etapa seguinte:será preciso decidir como desmontar o esquema de facilidades monetárias e fiscais, mas não houve nada mais concreto sobre isso.

Os líderes dos emergentes poderão proclamar vitória quando falarem sobre a reforma do Fundo Monetário Internacional (FMI) e poderão impressionar as torcidas mais entusiasmadas. Haverá uma redistribuição equivalente a 5% do total das cotas.

Isso tornará mais equilibrada a relação entre o grande conjunto de emergentes e pobres e a pequena turma dos mais avançados. Falta resolver quem perderá. Pequenas economias da Europa Ocidental provavelmente serão escolhidas para o sacrifício. São ricas, mas não têm o tamanho dos principais emergentes.

A novidade foi a definição da porcentagem. Os emergentes vinham pedindo 7%, mas já podem contabilizar um ganho. O prazo para se completar a revisão do sistema de cotas e de votos já era conhecido de quem acompanha as atividades do FMI: janeiro de 2011.

Mais uma vez os governantes do G-20 se comprometeram a evitar medidas protecionistas. O governo americano acaba de impor barreiras à importação de pneus chineses. O New York Times e o Washington Post acusaram o presidente Barack Obama, na quinta-feira, de fazer o jogo dos sindicatos protecionistas enquanto faz discursos em defesa do livre comércio.

Enquanto isso, a União Europeia prepara novas medidas contra a importação de carne de frango do Brasil e o governo chinês estuda a limitação das compras de carne de porco do Ocidente. Se algum movimento prospera em todo o mundo, incluído o Brasil, é exatamente o protecionismo.

Quanto ao compromisso de buscar o crescimento equilibrado, vai depender tanto das políticas americanas quanto das chinesas. Em termos concretos, a ideia é aumentar a poupança interna nos Estados Unidos e dar mais peso à demanda interna como fonte de crescimento da China.

Para isso os americanos precisarão de uma política fiscal muito mais severa - e de novos hábitos de consumo - e os chineses terão de reorientar a produção de suas fábricas para uma clientela diferente. Muito mais fácil no papel do que na prática.