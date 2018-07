Apesar da crise, UE deve crescer 0,7% este ano

Esse desempenho reverterá em parte o choque vivido em 2009, quando o PIB da região despencou 4,1%. Os dois motores da zona euro, França e Alemanha, terão crescimento positivo da ordem de 1,2%, indicam as projeções. Já a Espanha, quinta maior economia do bloco e um dos países mais ameaçados pelo endividamento público, segundo análises de acadêmicos e do mercado financeiro, viverá mais um ano de contração: 0,6%.

Em nota, a Comissão Europeia se esforçou para manter o otimismo. ''A União Europeia se beneficiou de uma retomada mundial mais sustentável que o previsto no segundo semestre de 2009'', afirma o documento. Em seguida, entretanto, reconhece as adversidades. ''Vários fatores de risco freiam o crescimento europeu em 2010. Em particular, constatamos um declínio do mercado imobiliário em vários países-membros, assim como uma baixa da produção industrial e das vendas do varejo.''

As perspectivas para os mercados financeiros, afirmam as autoridades de Bruxelas, ''continuam incertas, apesar dos bons resultados registrados desde o início de 2009''. Por fim, a CE estima que a taxa de desemprego no bloco continuará a aumentar, impactando sobre as despesas com consumo, dois efeitos retardados da recessão. A.N.