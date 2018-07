Apesar da demanda firme, cotações do trigo seguem em queda--Cepea

Além dos bons rendimentos obtidos neste ano no Rio Grande do Sul, que deve produzir safra recorde, as menores cotações nos Estados Unidos, que voltaram a ser o principal fornecedor do cereal ao Brasil, também têm pressionado as cotações domésticas.

Na última semana, no mercado à vista, as cotações do trigo balcão (pago ao produtor) recuaram 1,6 por cento no Rio Grande do Sul e 0,2 por cento no Paraná. Já no mercado de lotes (entre empresas), houve recuo de 1,3 por cento no mercado paranaense, enquanto no mercado gaúcho as cotações ficaram praticamente estáveis.

(Por Laiz de Souza)