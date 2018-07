Apesar da quebra na soja, USDA vê Brasil liderando exportação

O USDA reduziu a sua previsão de safra do Brasil para 72 milhões de toneladas, ante 74 milhões de toneladas na previsão de janeiro, em meio à quebra de safra no Sul do Brasil.

E também reduziu a sua previsão de exportações do Brasil na temporada 2011/12 para 37,80 milhões de toneladas, ante 39 milhões de toneladas na estimativa de janeiro.

De qualquer forma, o Brasil ainda aparece na liderança das exportações em 2011/12, já que os Estados Unidos, tradicionalmente os principais exportadores, embarcarão no período 34,7 milhões de toneladas.

Os EUA exportarão menos que o Brasil na atual temporada em função de terem sofrido também uma quebra na última temporada.

Assim, a situação de liderança do Brasil pode não se repetir na próxima safra, mas antecipa previsões de que os agricultores brasileiros terão dominância no mercado global da oleaginosa em mais alguns anos.

A previsão de que o Brasil superaria os Estados Unidos (os maiores produtores globais) na exportação foi feita inicialmente em novembro pelo USDA.

A projeção do USDA para as exportações do Brasil ainda poderá ser mudada, à medida que fique mais claro o real tamanho da safra nacional. Algumas instituições já preveem uma colheita menor que o governo dos EUA para o Brasil.

A própria Companhia Nacional de Abastecimento estimou nesta quinta-feira uma produção de soja para o Brasil em 11/12 em 69,2 milhões de toneladas .

