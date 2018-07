Apesar da seca, Minas Gerais tem morte após temporal

De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Ceced), a chuva, acompanhada de raios e granizo, causou a destruição dos telhados de várias residências e rompeu parte de uma adutora. A prefeitura informou também que várias ruas foram tomadas pela lama. Apesar dos estragos, não houve feridos e a prefeitura decretou estado de emergência para poder receber material para reconstrução dos danos.

Ainda segundo a Cedec, o atual período chuvoso, que acaba de se iniciar em Minas, também já tem o registro da morte de Flávio Muniz de Abreu, de 23 anos, do Rio de Janeiro. Ele participava de uma festa em São Tomé das Letras, no sul do Estado, quando foi atingido por um raio durante uma chuva ocorrida no último dia 12. O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Entre 2011 e 2012, 239 municípios decretaram situação de emergência no Estado por causa de temporais, que causaram a morte de 20 pessoas.