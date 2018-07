Apesar de dólar alto, importação supera exportação na semana

Mesmo com a alta do dólar, as importações brasileiras superaram as exportações na quarta semana de outubro, levando a balança comercial do País a apresentar saldo negativo no período. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o déficit comercial foi de US$ 98 milhões entre os dias 20 e 26 deste mês. No ano, a balança acumula saldo de US$ 20,432 bilhões, 39,2% menor que o registrado no mesmo período de 2007. Veja também: Veja os reflexos da crise financeira em todo o mundo Veja os primeiros indicadores da crise financeira no Brasil Como o mundo reage à crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Dicionário da crise Nas primeiras três semanas do mês, o resultado havia sido positivo. A redução no superávit comercial do País é gerada pelo crescimento desproporcional das importações ante as exportações, já que o resultado da balança é gerado pela diferença entre as vendas externas e as compras. Na quarta semana, os volumes importados somaram US$ 4,121 bilhões, frente a US$ 4,023 bilhões em produtos exportados. No ano, as exportações acumulam US$ 165,832 bilhões, com média diária de US$ 801,1 milhões, um crescimento de 27,5% sobre o desempenho apresentado no mesmo período de 2007. As importações, porém, cresceram quase o dobro: 50,7%, somando US$ 145,400 bilhões. Para 2008 como um todo, a expectativa do mercado é de saldo positivo de 24 bilhões de dólares, segundo o relatório Focus do Banco Central.