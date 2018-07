Apesar de feriado, Dutra apresenta tráfego normal

A chegada de diversos fiéis à cidade de Aparecida neste domingo, 12, Dia Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, não trouxe lentidão à rodovia que dá acesso à região. Às 10 horas, o tráfego fluía normalmente na Rodovia Presidente Dutra. Segundo estimativas da administração da basílica, cerca de 170 mil romeiros devem visitar a cidades neste domingo. Para atender a este movimento esperado, a concessionária da rodovia montou um esquema especial para o fim de semana. Viaturas da empresa e da Polícia Rodoviária Federal foram deslocadas para as proximidades da Basílica, para apoiar os romeiros nas entradas e saídas que levam ao santuário, garantindo a fluidez de tráfego na região. Para casos de problemas em veículos, há guinchos leves e pesados do SOS Usuário posicionados em locais estratégicos para a rápida liberação das pistas. A maior concentração de veículos é vista nos quilômetros 74 e 71 da Via Dutra. Para chegar à basílica, ônibus e caminhões utilizam o acesso do quilômetro 74. Já veículos de passeio e vans devem entrar pelo acesso do quilômetro 71. O tráfego pode apresentar lentidão por volta das 15 horas, horário de retorno dos romeiros.