Apesar de forte chuva, Cantareira fica inalterado A forte chuva do fim da tarde de ontem foi insuficiente para alterar o baixo nível do Sistema Cantareira. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que choveu 1,4 milímetro sobre os reservatórios. Até ontem, a pluviometria acumulada era de 2,1 mm neste mês - a média histórica para fevereiro, no entanto, é de 202,6 mm.