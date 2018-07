Apesar de valorização do etanol, açúcar é mais vantajoso--Cepea

Segundo cálculos do Cepea, o açúcar mostrou vantagem de 8 por cento frente ao anidro e de 10 por cento comparativamente ao hidratado na última semana.

Tanto o etanol hidratado, que na última sexta-feira fechou negociado a 1,2616 real por litro, quanto o anidro, cotado a 1,3509 real por litro, continuam inferiores frente ao açúcar.

Veja mais detalhes na análise:

O açúcar vem, desde o início do ano, apontando uma melhor remuneração na venda no "spot" paulista sobre as vendas de exportação, segundo as pesquisas do centro.

Para ler a análise completa do Cepea, acesse:

(Por Laiz de Souza)