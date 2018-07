Apesar do risco de surto, exame não fica pronto em MG Apesar do risco de um surto de meningite C em Ouro Branco (MG), a Secretaria de Estado da Saúde de Minas ainda não concluiu os exames realizados em 17 trabalhadores internados no município com sintomas da doença. Um operário terceirizado que trabalhava em uma obra de expansão da usina da Gerdau Açominas na cidade morreu vítima de meningite C - o tipo mais perigoso - na última sexta-feira e um colega dele também já teve a doença confirmada. Os exames são realizados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), ligada à Secretaria, que pode divulgar os resultados amanhã.