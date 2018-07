Aplicação do Recife aposta em inovação

"Com muita satisfação, mas sem surpresa." Essa foi a reação da vice-diretora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, Adriana Rosa, pela conquista da melhor nota do País de 5.ª à 8.ª série no Ideb: 8,1. A liderança se mantém desde a criação da avaliação.

Com um total de 411 alunos e classes com no máximo 30 estudantes, o colégio tem professores qualificados com dedicação exclusiva (30% deles com título de doutor e 47% de mestre) e os alunos passam por uma concorrida seleção para o ingresso. Além disso, a proposta pedagógica prima pela pesquisa e estimula o senso crítico e a autonomia.

No currículo há música, teatro, dança e francês. Segundo a direção, os professores de cada área se reúnem semanalmente para avaliação, são engajados e cobrados. Os pais participam, os alunos têm atividades extraclasse e a equipe técnica empresta sua experiência em serviços como orientação educacional.

"Cada um faz a sua parte", diz Adriana, ao lembrar que são vários os elementos que promovem a excelência da escola, que ensina do 6.º ano do fundamental ao 3.º ano do médio. Segundo ela, 100% dos alunos são aprovados no vestibular e a evasão é 2%.

"Antes da minha filha nascer eu já queria que ela estudasse aqui", diz Marcelo Tavares, um dos 51 professores da escola, doutor em Educação. Para entrar, ela disputou 55 vagas com 2 mil concorrentes. "Ela tem uma educação crítica, transformadora, inovadora e revolucionária."

É na parte estrutural que o colégio deixa a desejar: os aparelhos de ar-condicionado novos não funcionam porque a rede elétrica é insuficiente; as poucas tomadas não permitem a recarga dos netbooks dos alunos. / ANGELA LACERDA