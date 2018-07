Aplicativo permite consultar dados turísticos do Rio

O aplicativo oferece a programação de carnaval da cidade e dados sobre museus, teatros, bares e casas de espetáculo, além de telefones úteis e dicas de transporte, como itinerários de ônibus. Também é possível calcular o preço aproximado de uma corrida de táxi, informando o endereço de partida e o destino. "Esse aplicativo dá uma mobilidade fantástica. A pessoa não precisa mais ficar no computador, em casa, buscando informações. De onde estiver ela poderá acessar o guia da cidade. É um aplicativo que serve não só para turistas, mas também para os cariocas", afirma o prefeito Eduardo Paes (PMDB).

Desenvolvida pela empresa Ponto Mobi, a ferramenta é oferecida em três idiomas (português, inglês e espanhol) para download gratuito para iPhone (no site da Apple Store) e Android (no site da Android Market ou através do QR Code, código de barras bidimensional impresso em cartazes distribuídos em bares, restaurantes, aeroportos e pontos turísticos da cidade).

O aplicativo tem um menu dividido em quatro partes: Guia, Serviços, Agenda e Carnaval. No Guia são oferecidas dicas de hotéis, albergues, bares e restaurantes, espaços culturais, lugares para fazer compras e para dançar, incluindo telefones, endereços, mapa, galeria de fotos e sites desses locais. Em Serviços há telefones úteis e dicas de transporte, como preço e tempo estimado de táxis, itinerários de ônibus, localização de estações de metrô e pontos para aluguel de bicicleta, para que o usuário trace seu percurso com antecedência. A programação de eventos está na Agenda e, no link Carnaval, os interessados dispõem de um alerta que avisa com antecedência o início do desfile de blocos e escolas de samba.

"O aplicativo abre uma nova era para a cidade. Estamos trazendo o mundo do site para dentro dos Androids e Iphones. É a informação da cidade, gratuita e na palma da mão", afirmou o secretário municipal de Turismo do Rio, Antonio Pedro Figueira de Melo. Em março será lançada a versão para iPad e a possibilidade de criar cartões postais virtuais com base na galeria de fotos do aplicativo.