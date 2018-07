Aplicativos para dispositivos móveis desafiam operadoras e redes de TV

Serviços oferecidos pela Internet, como Netflix, fizeram com que milhões de telespectadores se acostumassem a assistir a alguns programas em tablets e celulares.

E como as operadoras estão entrando nesse mercado com seus próprios aplicativos, esse se tornou um ponto de atrito em importantes negociações de programação, como no caso da Dish Network e Walt Disney, que estão tentando chegar a um novo acordo de direitos.

As disputas aumentam os perigos de novos apagões e podem significar atrasos no desenvolvimento de aplicativos que combinem conteúdo, tecnologia e marketing em ambos os lados da indústria.

Passos mal calculados pelas operadoras também aumentam o perigo de que alguns consumidores confiem mais no Netflix e em outros serviços, cancelando suas assinaturas de TV paga e causando uma grande queda na receita da indústria.

Enquanto isso, os dois lados estão se esforçando para atrair consumidores para seus aplicativos e receber as ofertas mais atraentes e rentáveis para o futuro.

Participantes da Consumer Electronics Show em Las Vegas nesta semana vão mostrar aplicativos por meio de uma gama de dispositivos móveis e TVs. A Dish vai mostrar uma nova versão do aplicativo "Dish Anywhere", que permite a exibição ao vivo e a transferência de conteúdos para dispositivos móveis para vê-los offline, um recurso que tem perturbado empresas de mídia.

E não é só a Dish: Time Warner Cable, Comcast, DirecTV e Verizon FiOS criaram aplicativos nos últimos anos, enquanto grandes empresas de conteúdo, incluindo Disney, Viacom e HBO e Turner Broadcasting System, da Time Warner, fizeram o mesmo.

(Por Liana B. Baker)