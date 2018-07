Apoiado por Alibaba, ShopRunner que dobrar usuários em 2015 e mira China

Os ganhos da varejista de cinco anos de existência podem permitir-lhe conquistar mais clientes que prezam mais pela conveniência e experiência do que em economizar, ao mesmo tempo aproveitando sua relação com o Alibaba para ajudar varejistas norte-americanos a vender para a ainda crescente classe média chinesa.

A ShopRunner pega emprestado algumas das inovações da Amazon.com <AMZN.O>. Mas o CEO Scott Thompson afirmou que a ShopRunner pretende ser mais como um shopping online que mostra as marcas do que um mercado como Amazon ou eBay, onde o foco está no menor preço.

Também fornece a parceiros -que vão desde Cole Haan e Under Armour <UA.N> a Neiman Marcus <NMRCUS.UL>- informações sobre usuários e de relacionamento.

"Essas empresas gastam muito dinheiro para fazer a coisa certa com suas marcas", disse Thompson à Reuters em uma entrevista.

A ShopRunner é uma das várias empresas de comércio eletrônico dos EUA que trabalham com o Alibaba e sua subsidiária Alipay para ajudar varejistas dos Estados Unidos a acessar a China.