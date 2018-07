Apoiadores das Pussy Riot encaram recurso com desânimo

"Essa decisão (anulação ou redução da sentença) é impossível", afirmou o advogado Mark Reigin. "Os tribunais não são independentes e imaginar que tomem uma decisão baseada na lei seria uma fantasia."

O caso provocou indignação no Ocidente, onde muitos acusaram Putin de estar perseguindo qualquer forma de dissidência. Para muitos russos, no entanto, as artistas são provocadoras ávidas por publicidade e não ativistas pela liberdade.

Pelo menos uma das presas, Yekaterina Samutsevich, deve ser transferida para uma prisão distante se o recurso for rejeitado, e só poderá receber visitas esporádicas.

"Quando a vi pela última vez, na sexta-feira, ela se queixava da falta de informações", disse o pai dela, Stanislav Samutsevich, à Reuters. "Eu fiquei acalmando-a."

Putin diz repetidamente que não pressionou a Justiça pela condenação, e que não irá interferir de forma alguma no processo. Já seu primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, manifestou-se pela libertação do trio, condenado por "vandalismo motivado por ódio religioso".

(Reportagem adicional de Alissa de Carbonnel)