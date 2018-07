Apoiadores de d. Helder comemoram nomeação de bispo A nomeação feita hoje pelo Vaticano do bispo de Sobral, Dom Fernando Saburido, para substituir d. José Cardoso Sobrinho na Arquidiocese de Olinda e Recife foi recebida com entusiasmo pelos que apoiavam a igreja progressista de d. Helder Câmara, conhecido como "Dom da Paz". Considerado conservador e alvo de muita polêmica, d. José foi alvo de controvérsia ao anunciar, em março, a excomunhão dos médicos que fizeram o aborto de uma criança de nove anos grávida do padrasto, que a violentava. D. Saburido, de 62 anos, assumirá o cargo no dia 16 de agosto.