Apoio à Geórgia é 'erro histórico' do ocidente, diz Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta segunda-feira que mais manifestações de apoio do ocidente ao governo da Geórgia são "erros de magnitude histórica". Lavrov também pediu um embargo ao fornecimento de armas à Geórgia, até que um novo governo assuma o país. "Se os Estados Unidos e seus aliados escolherem (...) o regime do (premiê da Geórgia, Mikhail) Saakashvili (...), será um erro histórico", disse Lavrov. Os comentários foram feitos pelo ministro russo no mesmo dia em que representantes da União Européia se encontram em Bruxelas para discutir a crise no Cáucaso. O encontro deve condenar a decisão da Rússia de reconhecer a independência da Ossétia do Sul e Abecásia - regiões separatistas da Geórgia. O presidente russo, Dmitry Medvedev, disse que sua decisão é irrevogável. Missão da União Européia Após um encontro com o primeiro-ministro da Geórgia, em Bruxelas, o chefe de política exterior da União Européia, Javier Solana, disse que o bloco não adotará nenhuma sanção contra a Rússia por ora. Solana disse ainda que o bloco pretende enviar em meados de outubro centenas de monitores para a Geórgia. A missão verificaria a implementação de um acordo de cessar-fogo mediado pela União Européia. Quarenta observadores da UE já estão na Geórgia e mais 200 devem ser enviados nas próximas semanas. No entanto, ainda não está claro o acesso que eles terão às zonas ocupadas por forças russas na Geórgia, afirma a correspondente da BBC em Bruxelas Oana Lungescu. Geórgia e Rússia travaram uma curta guerra no começo de agosto, depois que tropas georgianas ocuparam parte da Ossétia do Sul. Forças da Rússia cruzaram a fronteira e expulsaram as tropas da Geórgia. Na semana passada, a Rússia manifestou apoio à independência da Ossétia do Sul e da Abecásia. As atitudes da Rússia despertaram críticas de países do Ocidente, que vêm manifestando solidariedade ao governo da Geórgia.