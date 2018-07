Apoio de Lula pode definir escolha de 42%

O próprio presidente ainda é citado como candidato preferido em 2010, embora ele esteja impedido pela Constituição de disputar uma nova reeleição. O nível de desinformação sobre esse fato, porém, tem caído.

A pesquisa espontânea - na qual os entrevistados apontam suas preferências sem ler uma lista de nomes - mostra redução no número de eleitores que citam Lula. Os lulistas convictos e desinformados, que eram 27% em agosto, caíram para 20% em dezembro e para 10% em fevereiro. No mesmo período, as menções espontâneas a Dilma foram de 4%, 8% e 10%, respectivamente.

Lula tem percorrido o País com sua pré-candidata com o objetivo de torná-la mais conhecida - por conta disso, foi acusado pela oposição de fazer campanha antecipada. O PT também usa o tempo a que tem direito no rádio e na televisão para expor a ministra - sempre ao lado do presidente.

GOVERNO

A cerca de sete meses das eleições, a gestão de Lula é considerada ótima ou boa por 73% da população, segundo o Datafolha. No Nordeste, onde Dilma tem seu melhor desempenho, a aprovação a Lula chega a 84%. No Sul, é de 65%.

A satisfação com o governo é maior nos segmentos de renda mais baixa. Chega a 75% entre os que têm renda de até cinco salários mínimos. Entre os que recebem mais de 10 salários, é de 56%.

Em março de 2002, o último ano de sua gestão, o então presidente Fernando Henrique Cardoso era aprovado por 29% da população.