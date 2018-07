Apollo, Fosun entregam propostas para comprar portuguesa Caixa Seguros

A Apollo Global Management e a Fosun International foram as duas únicas empresas que passaram à fase final da privatização, que previa a apresentação de ofertas até a segunda-feira.

"As propostas dos interessados à operação de privatização da Caixa Seguros foram recebidas pela CGD dentro do prazo previsto, dando agora início a um processo de avaliação das mesmas", disse a CGD.

"Assim que este seja concluído serão divulgadas mais informações relativas ao processo em questão", acrescentou, sem revelar informações financeiras de qualquer uma das propostas.

O governo português, que nomeou uma Comissão Especial de Acompanhamento para a privatização, prevê que o Conselho de Ministros tome uma decisão final sobre o processo no início de janeiro de 2014.

A Caixa Seguros engloba as seguradoras Fidelidade e Cares, bem como a companhia de seguros de saúde Multicare. Sua alienação foi imposta no resgate de Portugal em maio de 2011, com a exigência dos credores internacionais de que a CGD venda seus ativos não essenciais.