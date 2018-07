Apontada existência de contas bancárias paralelas no Senado Um dia depois da divulgação de 663 atos administrativos secretos, o senador Renato Casagrande (PSB-ES), presidente da comissão de fiscalização e controle do Senado, afirmou nesta quarta-feira que solicitou ao presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), informações sobre duas contas bancárias paralelas à conta única do Tesouro.