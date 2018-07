Dos 34 pousos previstos para ocorrer durante esse período, 17 foram cancelados e 18 sofreram atrasos superiores a 30 minutos, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Apesar de as decolagens não terem sido suspensas, o índice de cancelamentos e atrasos foi alto. Das 34 partidas programadas, 16 foram canceladas e 9 aeronaves decolaram com atraso.