Após 14 horas, faixa da Marginal do Tietê é liberada Após 14 horas de interdição, a pista expressa da Marginal do Tietê foi liberada na tarde de hoje. Um caminhão tombou, por volta da 1h30, derrubando a carga na via, próximo à Ponte dos Remédios, e deixando a via com lentidão por todo dia. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 17 horas a pista foi liberada e não havia registro de lentidão no local. A carreta bi-trem carregada de sacos de açúcar tombou no local na madrugada de hoje e, por conta disso, o trânsito na via ficou complicado durante toda a manhã. A carreta foi desvirada por volta das 7 horas, mas ainda havia carga na pista. O pico do congestionamento na cidade, pior por causa do acidente, foi às 9 horas, quando a CET registrou 140 quilômetros de engarrafamentos.